Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°): Mazzotta lascia il Comando a Giannattasio

Si è svolta stamattina la cerimonia di avvicendamento del Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°). Al Colonnello Andrea Mazzotta è subentrato il Colonnello Giacomo Giannattasio.

L’avvicendamento tra i due comandanti è stato presenziato dal Generale di Brigata Diodato Abagnara, Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi ed ha visto la partecipazione delle autorità militari locali. Il Colonnello Andrea Mazzotta lascia il comando delle “Guide” dopo quasi due anni di intensa attività addestrativa e operativa.

In particolare, in ambito nazionale, per oltre tre mesi, il reggimento ha assunto la responsabilità del Raggruppamento “Campania” nell’ Operazione “Strade Sicure - Terra dei fuochi” ottenendo risultati di spicco: 10.000 pattuglie, oltre 8500 persone identificate, 760 veicoli controllati. Inoltre, con la partecipazione a due maxi operazioni coordinate dalla Prefettura di Napoli e congiuntamente alle Forze di Polizia e alla Guardia di Finanza , sono stati effettuati 11 arresti e sequestrati oltre 5 kg di droga. Il Colonnello Mazzotta andrà a ricoprire un prestigioso incarico presso il Comando Logistico dell’Esercito con sede a Roma, il Colonnello Giannattasio, proviene dallo Stato Maggiore dell’Esercito.