Lavori alle Poste Centrali, chiude temporaneamente l'ufficio di Corso Garibaldi

Disagi e caos, questa mattina, all'Ufficio delle Poste Centrali, a Salerno. Da oggi, 3 luglio, è scattata la chiusura temporanea degli uffici per lavori infrastrutturali di messa in sicurezza: la sede di corso Garibaldi resterà chiusa fino al 21 luglio.

L'utenza, dunque, è stata dirottata agli uffici più vicini, alias quello sul lungomare e quello in via Aversano. Code e sorpresa, questa mattina, tra gli ignari clienti che si erano recati alle Poste Centrali, per trovare attivo solo lo sportello automatico.