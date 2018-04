Incanto ed emozioni a Pisciotta, avvistata una coppia di delfini a pochi metri dalla costa

Suggestioni ed emozioni, in Cilento: a poche centinaie di metri dalla costa di Pisciotta, due delfini si sono più volte avvicinati alla barca di appassionati di pesca tra lo stupore e il divertimento, quasi a voler ‘giocare’ con i diportisti.

Gli avvistamenti

Come riporta l'Ansa, non è la prima volta che si verificano avvistamenti del genere in quell’area, da sempre meta di turisti provenienti da tutto il mondo.