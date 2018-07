Attentato a Montecorvino, Delli Bovi torna a casa: l'abbraccio dei colleghi

Ha fatto ritorno a casa, il giovane avvocato Giampiero Delli Bovi, vittima del vile gesto intimidatorio che gli è costato la perdita delle mani, a seguito all’esplosione di un pacco bomba recapitatogli a casa. Il 28enne di Montecorvino Rovella è stato dimesso ieri dall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove era ricoverato da circa un mese.

La solidarietà

Come già reso noto nei giorni scorsi, potrebbe riprendere già da settembre la sua attività in Tribunale. Solidarietà e vicinanza da parte dell’associazione Aiga: il presidente Vermiglio in particolare si è offerto di farsi portavoce delle sue istanze in avvocatura, come riportato da Le Cronache. L’associazione italiana giovani avvocati sembra essere, così, a disposizione di Delli Bovi per qualsiasi necessità personale e professionale.