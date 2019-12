I "Babbi Natale" motorizzati invadono le strade di Salerno

Tanta curiosità, oggi, a Salerno, dove, in occasione dei festeggiamenti della Vigilia di Natale, decine di “Babbi Natale” hanno attraversato le principali strade cittadine a bordo di diverse moto.

L'iniziativa

Ad organizzare l’iniziativa il gruppo “M2 Moto Salerno”. Numerose le foto e i selfie scattati lungo il tragitto che ha visto i Babbi Natale percorrere tutto il lungomare, via Trento, Piazza Caduti di Brescia, via Posidonia, via Torrione, Corso Garibaldi, via Roma. Grande festa anche con il prosecco e un ricco buffet.