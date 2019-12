Agropoli, Babbo Natale salvato in mare dalla Guardia Costiera

Babbo Natale è stato salvato in mare stamattina ad Agropoli dalla locale Capitaneria di Porto: era precipitato in acqua mentre sorvolava i cieli del Cilento per distribuire i doni natalizi.

I soccorsi

L’intervento tempestivo degli uomini della Guardia costiera, diretti dal tenente di vascello Giulio Cimmino, ha consentito di trarre in salvo Babbo Natale che, giunto in banchina dalla motovedetta, ha trovato ad attenderli ventuno bambini, ospiti delle case famiglia presenti sul territorio cilentano, ai quali ha portato vari doni natalizi. Dopo l’arrivo di Babbo Natale, i bambini hanno trascorso la giornata presso la sede del Circolo Canottieri Agropoli, tra giochi ed animazione, prima di visitare il Villaggio di Babbo Natale presso il castello Angioino-aragonese e i mercatini natalizi.

Gli organizzatori

A volere fortemente l’iniziativa, insieme all’Ufficio circondariale marittimo di Agropoli e all’Amministrazione comunale di Agropoli, sono stati il Circolo Canottieri Agropoli e la Lega Navale di Agropoli. Hanno collaborato, inoltre, alla buona riuscita dell’iniziativa solidale i dirigenti dell’associazione sportiva Real Agropoli, sempre attenta su queste tematiche, di Aldo Olivieri di HiTourist e di Roberto Apicella dell’associazione Sbandieratori.