Pestano un giovane a Cava: baby gang messa in fuga dai passanti

Tensione a Cava de’ Tirreni: martedì pomeriggio, infatti, un giovane è stato brutalmente picchiato da un gruppo di teppisti, nel parcheggio di via Tommaso Cuomo.

Le indagini

Pare che gli aggressori avessero intorno ai 16 anni di età: a difendere la vittima, dei passanti che, minacciando di allertare i carabinieri, hanno messo in fuga i vandali. Accertamenti in corso, dunque, per risalire alle cause dell'increscioso episodio e all'identità dei responsabili.