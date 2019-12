Allarme vandalismo: danni alle auto a Camerota, rovinata la casa di Babbo Natale a Polla

Allarme vandalismo, nella nostra provincia. Da sud a nord del salernitano, infatti, baby gang entrano in azione con frequenza sempre maggiore, danneggiando e creando disagi alla popolazione, spinti da una sorta di furia distruttiva. In particolare, a Camerota, dei ragazzini hanno vandalizzato le auto in sosta in Piazza Santa Maria.

Il caso

A Polla, poi, è stata danneggiata la Casa di Babbo Natale, il Villaggio presente all’interno di Piazza Antonio Forte: divelte le porte di legno e sradicati fili dell’impianto elettrico. Preziose, potrebbero essere le immagini del sistema di videosorveglianza per individuare i responsabili. Accertamenti in corso.