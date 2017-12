"A Fuorni prostituzione giorno e notte": residenti sul piede di guerra

"Non ne possiamo più: assistiamo giorno e notte ad un continuo via vai di clienti, ragazzine in canottiera, molto giovani. I clienti si avvicinano, le abbordano, poi si appartano. Il giro di prostituzione è diventato quotidianità. Le forze dell'ordine devono intervenire immediatamente". I racconti-denuncia circostanziati dei cittadini di Fuorni inondano la nostra redazione. E' un racconto choc, che comprende anche dettagli e ricostruzioni. La segnalazione era già scattata a novembre e tra le autovetture che frequentano abitualmente via Ostaglio e zone limitrofe c'è sempre la Opel già menzionata a novembre nel racconto dei lettori sulle baby prostitute nigeriane adescate per poche decine di euro, nell'indifferenza dei passanti.