Palinuro: bagnanti imprudenti sfidano le onde, 3 salvataggi

Tanta paura, a Palinuro, in questa giornata di Ferragosto. Presso il lido “Le Dune”, alcuni bagnanti imprudenti hanno sfidato le onde: in tre occasioni distinte altrettanti turisti si sono trovati in difficoltà.

Il fatto

A salvarli, i bagnini dello stabilimento, insieme al gruppo di salvataggio con cani-bagnino, come riporta Salernonotizie. Lieto fine, fortunatamente.