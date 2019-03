Fiori, sole e mare: è arrivata la primavera a Salerno, bagnanti a Santa Teresa

Fiori che sbocciano nella villa comunale e nei parchi cittadini, sole che riscalda: è arrivata la primavera a Salerno. Tanti i cittadini che, approfittando del clima mite, si sono concessi una passeggiata sul lungomare, stamattina.

E non manca neppure chi, senza attendere l'estate, ha indossato il costume per godere dei raggi del sole sulla spiaggia di Santa Teresa. In città, insomma, la bella stagione si fa già sentire.

Foto di Antonio Capuano

