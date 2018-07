Spiagge prese d'assalto: traffico in Tangenziale e verso le Costiere

Domenica di disagi, oggi, in provincia di Salerno. Migliaia di automobilisti sono partiti verso le località balneari situate a nord e sud del territorio.

I disagi

Lunghe code si sono registrate, soprattutto nella tarda mattinata odiena, lungo via Benedetto Croce (in direzione Vietri sul Mare), lungo la Tangenziale, dove permangono i lavori dell’Anas in zona Fratte; ma anche lungo la litoranea a sud del capoluogo verso Capaccio Paestum e sulla Cilentana che conduce verso il Cilento e il Golfo di Policastro.