Tuffi ottobrini e tanto sole: Salerno, la "città dell'estate"

Ottobre è ormai giunto alla metà dei suoi giorni, eppure, mentre in altri comuni di Italia c'è già chi ha provveduto a tirar fuori dagli armadi abiti caldi, a Salerno c'è chi di mattina ha ancora il privilegio di concedersi un tuffo in mare.

Sulla spiaggia di Santa Teresa, in particolare, diversi i salernitani e i turisti che, godendo degli ultimi raggi di sole dal sapore estivo, in costume, scelgono di trascorrere qualche ora stesi sulla sabbia, per un bagno ottobrino. Un clima vacanziero, nonostante l'imminente arrivo dell'inverno, a Salerno, da molti ribattezzata, dunque, città dell'estate.

