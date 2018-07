Mare mosso e bagnanti imprudenti: numerosi salvataggi nel salernitano, i casi

Il mare risulta particolarmente mosso in questi giorni e i bagnanti devono prestare massima attenzione, per non trasformare una giornata in spiaggia in un rischio. In particolare, a Capaccio Paestum, otto le persone messe in salvo nella sola giornata di domenica in tre interventi effettuati dai bagnini. Come ricorda Infocilento, il primo salvataggio è avvenuto alle 15.30 al Lido Internazionale, in località Licinella dove due bambini sono stati tirati dalla corrente in prossimità di una buca. Li ha riportati a riva il bagnino Ivan Cirillo. Giunto in spiaggia si è accorto che un altro bambino era in difficoltà: lo ha messo in salvo. Alle 16.30 il secondo intervento nei pressi del Lido delle Sirene, in località Torre di Paestum dove un uomo di 50 anni, di Avellino, è stato trascinato via dalla corrente ed è stato subito soccorso col pattino dal bagnino Arturo Sica e da Angelo Mandetta, della spiaggia adiacente, mentre Carmine Albano, sulla spiaggia libera adiacente, lo ha raggiunto a nuoto con salvagente e rullo. Ancora, alle 17.20 in località Laura il bagnino Simone Trippa ha messo in salvo un bambino di 10 anni e subito dopo quattro persone che erano a bordo di un materassino, trascinato a largo dalla corrente.

Ieri, un altro intervento da parte del bagnino Francesco Caputo della spiaggia attrezzata di un campeggio, in località Varolato, che ha messo in salvo una coppia e la loro bimba, con l’aiuto del bagnino della spiaggia libera Antonio Petrosino. Più o meno alla stessa ora, i bagnini Rosario Catalano e Mattia Calvelli, hanno soccorso un’altra persona in località Laura. Nel pomeriggio il bagnino Emilio Ascoli ha tratto in salvo altre due persone nello specchio di mare antistante l’oasi dunale di Legambiente. I salvataggi sono stati effettuati dai bagnini della Med Service. Si consiglia, dunque, la massima attenzione.