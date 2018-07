Donna rischia di annegare a Castellabate: il bagnino la salva

Dramma sfiorato a Castellabate, dove un bagnino ha tratto in salvo una donna che stava per annegare, ieri pomeriggio. A causa della forte mareggiata, la bagnante che si era tuffata in mare, con la bandiera rossa, non riusciva a tornare a riva.

Il salvataggio

Il bagnino Giuseppe Di Capua del Villaggio Benvenuto alla zona lago di Santa Maria di Castellabate si è tuffato in acqua ed è riuscito a riportare a riva la donna. Il collega, rimasto sulla battigia, ha tranquillizzato i bambini spaventati.