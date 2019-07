Un giovane fa il bagno insieme ad uno squalo: sorpresa in Cilento

Sorpresa, paura, sospiro di sollievo: un 22enne di Agropoli ha nuotato fianco a fianco con uno squalo volpe, avvistato anche alcuni anni fa nelle acque di Policastro. Se n'è accorto dopo aver rivisto le fotografie subacquee realizzate a Marina di Camerota e la notizia è subito diventata di dominio pubblico.

I fatti

Secondo la ricostruzione che fornisce infocilento.it, il subacqueo Francesco Marino si è imbattuto in uno squalo volpe, una specie che non attacca l'uomo. Può, però, provare a divincolarsi con potenti colpi di coda, se finisce all'amo. Il giovane agropolesi non ha subito notato questa strana presenza alle proprie spalle. Lo ha scoperto quando ha rivisto le fotografie scattate sott'acqua.