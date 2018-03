Balneabilità 2018: la mappa delle acque nel salernitano, non mancano "sorprese"

E' stato reso pubblico l’elenco delle zone balneabili con la classificazione delle acque in tutta la Regione Campania. Come anticipa Le Cronache, tra Torrione e Vietri sul Mare, il mare in alcuni tratti risulta “a rischio”. Oltre alle zone adiacenti ai porti, dove il divieto di balneazione è sempre vigente, altri luoghi turistici sono stati classificati come “scarsi” o appena “sufficienti”.

Le anticipazioni

In particolare, le zone di Mercatello, Pastena, Mariconda e la spiaggia a Sud del porto di Arechi sono state classificate come “acque eccellenti”. Unica eccezione è la spiaggia libera tra il Fuorni e il Picentino classificata come “buona”. A Vietri sul Mare (Marina di Vietri primo tratto), la classificazione delle acque è risultata, invece, come “scarsa”, così come Minori.

Allori in Cilento

A Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, San Mauro Cilento, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola Palinuro, Camerota, Santa Marina, Ispani, Vibonati confermati valori massimi di qualità dell’acqua. Eccellente il litorale di Cammarelle, San Giorgio Grotta Catalano e Torre di Capobianco di Sapri e una classificazione “Buona” per il Lungomare. Il Comune di San Giovanni a Piro, invece, ha la costa di Scario che rientra nella “nuova classificazione”, pertanto la balneabilità è consentita, pur con controlli con maggiore frequenza.