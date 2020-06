Balneazione a Pisciotta, interdetta un'area fino al 26 giugno

Dall’8 al 26 giugno, sarà vietata la balneazione nel tratto di spiaggia ad ovest del moletto a T in località Gozzipuodi – Acquabianca, a Pisciotta. Lo ha disposto il sindaco Ettore Liguori, per via dei lavori di escavo del porto che porteranno al deposito della sabbia proveniente dallo specchio acque del porto nella fascia di mare antistante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le disposizioni

Nelle altre aree, vige l’obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno un metro, di 1,4 metri tra le attrezzature da spiaggia e il distanziamento tra ombrelloni, per garantire almeno 10 metri quadrati per ciascun ombrellone.