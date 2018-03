Agro, bimba si accascia in classe per un malore: in gravi condizioni

In gravi condizioni, la bimba di 8 anni che mercoledì scorso ha accusato un malore mentre era in una classe di un istituto dell’Agro Nocerino Sarnese. Come riporta il quotidiano La Città, la piccola si sarebbe accasciata mentre era con i compagni di classe. Le maestre hanno immediatamente allertato il 118: condotta all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, la bimba è stata sottoposta a un delicato intervento.

I soccorsi

La piccola avrebbe accusato il malore per un’emorragia cerebrale. Il decorso post operatorio è stato affidato ai medici del Santobono di Napoli. Fiato sospeso per le sue condizioni.