Bimba muore prima del parto: 7 medici indagati a Sapri

Ha perso la figlia prima del parto e 7 medici sono finiti sotto indagine, presso l'ospedale di Sapri. Come riporta Il Mattino, una donna di Lentiscosa ha perso la figlia che portava in grembo da quarantuno settimane: ha partorito la piccola – del peso di quattro chili – priva di vita.

La denuncia

A quel punto la coppia ha presentato denuncia e la Procura della Repubblica che ha aperto un’inchiesta. Sette le persone indagate tra medici, ostetriche e infermieri, tutti in servizio nel reparto di ostetricia e ginecologia. C’è anche il ginecologo che ha seguito la donna per l’intera gravidanza. Accertamenti in corso per far luce sul dramma.