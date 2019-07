Rischia di morire a 2 mesi "perchè mancava un ago": la denuncia del papà

"A due mesi di vita mia figlia ha rischiato di morire, in ospedale, a causa di una disidratazione. E tutto questo perché il Ruggi di Salerno non ha le attrezzature necessarie per poter assistere i piccoli pazienti... Neanche gli aghi per le flebo...". Lo ha detto Raffaele Citro, il papà della piccola Sofia Rosa, come riporta Il Mattino.

La piccola gli stava morendo davanti, mentre lui tentava di reidratarla spruzzandole acqua e sali minerali con una siringa nelle piccola bocca. Il calvario della sua piccina è durato sei giorni prima che, ormai collassata e con pochi minuti ancora di vita, i medici del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona "si sono decisi a trasferirla a Battipaglia, in ambulanza, nel suo passeggino... quello stesso passeggino dove è stata adagiata per tutto il tempo del ricovero". Ieri Sofia Rosa è stata trasferita dalla Rianimazione pediatrica al reparto ma dovrà ancora restare in ospedale, a Battipaglia, per degli accertamenti, per capire se il suo calvario possa averle creato altre disfunzioni.

Parla il pediatra Antonio Pisapia

"Abbiamo lottato contro i secondi - ammette il pediatra Antonio Pisapia che ha rianimato la piccina al suo arrivo a Battipaglia - siamo stati costretti a mettere una flebo intraossea perché le sue vene era tutte chiuse e la piccola piena di ecchimosi provocate dai continui tentativi di infilarle un ago nelle vene"

"A Salerno l’hanno martoriata per trovarle le vene e hanno utilizzato aghi non adatti ad una piccina di due mesi, provando anche sulla testa. - incalza il papà della piccola- Alla terapia intensiva neonatale non l’hanno accettata perché li si lavora con i bimbi fino ad un mese di vita... E a me e a mia moglie hanno fatto credere che ci fosse la rianimazione pediatrica".