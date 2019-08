Bimba di 10 mesi rischia di soffocare per una caramella, a Salerno: salvata

Dramma sfiorato, stamattina, a Salerno: una bambina ha rischiato di soffocare con una caramella, nei pressi del Parco Mercatello.

Il fatto

Come riporta Zerottonove, un volontario dell’associazione La Solidarietà di Fisciano, al momento del fatto non in servizio, ha notato la bambina di 10 mesi che si agitava in modo insolito: comprendendo che la piccola stava rischiando il soffocamento a causa di una caramella, il volontario ha prontamente provveduto alla manovra di disostruzione delle vie aeree. Dopo alcuni tentativi, è stato estratto il corpo estraneo e la piccola è stata tratta in salvo. Tanto spavento.