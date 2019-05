"Porto la bimba in vacanza", ma poi la rapisce: il dramma di un papà teggianese

E' accusata di aver rapito la figlia, portandola con sé in Russia. A Teggiano, una bambina era andata a settembre con la madre, di nazionalità russa, per una vacanza: da allora, tuttavia, non è più tornata nel comune salernitano.

Il caso

Il padre, assistito dall’avvocato Enrico D’Amato, ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria russa che ha condannato la donna ordinandole di far tornare la figlia in Italia. L'uomo, dunque, insieme al legale, si è recato in Russia per riabbracciare la figlia. Ma la moglie ha fatto perdere le sue tracce, sparendo nel nulla con la piccola Sofia. La donna ora è ricercata: ore di apprensione per il genitore teggianese.