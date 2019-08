Bimba persa e ritrovata in spiaggia, la madre: "Riportata da un angelo"

Dieci minuti di angoscia, poi l'abbraccio ed i sorrisi della sua bambina. Una mamma racconta la storia terribile - per fortuna conclusasi con un lieto fine - vissuta ieri, venerdì 16 agosto, a Marina di Camerota, sulla spiaggia di Lentiscelle. La bambina si era allonatata all'improvviso: sono state subito attivate le ricerche, poi uno dei turisti l'ha riconsegnata ai propri genitori. Lo scrive infocilento.it

La testimonianza

"Abbiamo vissuto attimi di terrore - racconta la madre della piccola, attraverso la pagina facebook "Marina di Camerota: un luogo da vivere e scoprire, un mare da amare…” ci siamo girati e guardati intorno per pochi secondi, poi abbiamo chiesto alle persone (ed erano tante) se l’avessero vista, tutti ma proprio tutti si sono alzati, allarmati, hanno chiesto informazioni, hanno voluto vedere le foto, nel frattempo il papà allertava l’impossibile, alcune mamme sono scappate sulla strada per scongiurare il peggio, altri guardavano in mare, alcuni nostri amici si sono subito divisi alla ricerca, una signora ha allertato un gruppo di ragazzi che ha percorso tutta la spiaggia verso il lido Franco Beach. Proprio lì è stata ritrovata, piangeva e cercava la sua mamma, cioè io. L’ha riportata tra le mie braccia un signore, non ricordo il viso, ma per me in quel momento era come se me l’avesse riportata Dio in persona. In un attimo la mia vita si è fermata e dopo circa dieci interminabili minuti ha ripreso il suo cammino, dopo quell’abbraccio con la mia piccola. Non so se ho ringraziato tutti, la maggior parte dei signori, delle signore e dei ragazzi era di Napoli,​ almeno credo. Quindi posso dire solo grazie, grazie di cuore ad ognuno di voi”.