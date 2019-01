Bimba vestita da "donna", per i festini del padre e del fratellastro: le accuse per la famiglia degli orrori

Un incubo, difficile da immaginare anche nei peggiori film dell'orrore. La bambina della Costiera, in età prescolare, vittima di abusi, da parte di madre, padre, fratellastro e compagna, sarebbe stata vestita e truccata come una donna dalla madre e da un’altra indagata per soddisfare le perversioni sessuali del padre e del fratellastro.

Gli accertamenti

Come riporta La Città, dalle indagini è pure emerso che il padre aveva abusato di due figlie avute da un primo matrimonio. Di stamattina, l’interrogatorio di garanzia davanti al gip del tribunale di Salerno che ha disposto la custodia cautelare anche delle altre due persone ristrette ai domiciliari, il fratellastro della vittima (figlio di primo letto del padre) e la moglie di questi, entrambi residenti in un comune dell’Agro nocerino. I due uomini indagati avrebbero violentato ripetutamente la bimba, mentre le donne avrebbero avuto un ruolo attivo nel preparare da “donna” la piccola, per farla partecipare a festini sessuali con i due uomini. Da un precedente matrimonio dell’operaio erano nati diversi figli, un maschio, il coindagato per le violenze sessuali, e altre due figlie. Queste hanno dichiarato di essere state ripetutamente violentate dal padre quando erano bambine. Un orrore. Procedono le indagini.