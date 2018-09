Bambino avvicinato da una sconosciuta: "Vuoi salire in auto?", tensione ad Agropoli

Tensione ad Agropoli: un bambino è stato avvicinato da un’auto scura con a bordo una donna che, accostando, avrebbe chiesto al piccolo se fosse voluto salire sulla vettura. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri in località Moio, proprio nei pressi del cimitero.

L'allarme

A raccontarlo, come riporta Infocilento, è la madre del ragazzino. “Ieri intorno alle 14.10 Vincenzo mentre rientrava a scuola per la lezione di clarinetto all’altezza dello Sporting Club, dice di essere stato avvicinato da una macchina scura e gli hanno chiesto se volesse un passaggio” dice. Il bambino ha rifiutato e la vettura si è allontanata: il caso, segnalato sui social, ha subito fatto scattare una fobia generale considerato che non si tratta di un caso isolato.