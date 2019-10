Pontecagnano, bimbo azzannato da un Rottweiler a gambe e genitali

Dramma a Pontecagnano, questa sera, intorno alle 20.40: un bambino di 8 anni che insieme alla famiglia è venuto in visita in vacanza nel nostro territorio, è stato azzannato nei pressi dell'Hotel Olimpico da un Rottweiler che lo ha morso agli arti inferiori, strappando i tessuti del corpo, e ai genitali.

I soccorsi

Sul posto, i volontari del Vopi che, con i medici del Saut, hanno trasportato in codice rosso, presso l'ospedale Ruggi, il piccolo che è stato trasferito in Chirurgia Pediatrica per la ricostruzione dei tessuti. Non si sa se il cane sia sfuggito al controllo del proprietario o vagasse privo di sorveglianza: accertamenti in corso.