Bimbo di 3 anni ingerisce metadone e perde i sensi: ricoverato a Battipaglia

Dramma in autostrada: è ricoverato presso l'ospedale di Battipaglia, un bimbo di 3 anni che ha ingoiato del metadone in un attimo di distrazione dei genitori. Il piccolo ha ingerito la sostanza conservata in una boccetta, in auto: ora è ricoverato presso il nosocomio del salernitano.

Il caso

La famiglia era in viaggio per rientrare in Calabria: il bimbo, secondo quanto riporta Il Mattino, è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Accertamenti in corso.