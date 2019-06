Bimbo intrappolato in auto a Pontecagnano, sotto al sole: salvato

Tanta paura a Pontecagnano, in via Sanzio, dove un bimbo di appena 3 anni era rimasto intrappolato in auto, sotto il sole cocente. La madre era scesa un attimo dalla vettura che si era chiusa automaticamente con le chiavi nell’abitacolo.

L'intervento

Sul posto, una ambulanza del Vopi: usando la cassetta da scasso, il soccorritore ha rotto il vetro ed aperto la vettura, salvando il piccolo, fortunatamente in salute. Tanta tensione, ma nessuna grave conseguenza.