Malore per un bimbo alla acquapark, nel salernitano: soccorso

Dramma sventato, stamattina, in un parco acquatico salernitano: un bambino di appena 5 anni dopo un tuffo in piscina ha accusato un malore.

I soccorsi

Immediatamente soccorso dal personale della struttura e dagli Angeli della Strada, il piccolo è stato rianimato in pochi minuti ed ha ripreso conoscenza. Sul posto anche una ambulanza della Croce Verde che lo ha trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Tanto spavento.