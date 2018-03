Mensa ad Angri, banana annerita a un bimbo: la denuncia della madre

Frutta marcia in una mensa scolastica di Angri: come racconta Il Mattino, è stata la madre di uno dei piccoli alunni a denunciare la presenza di una banana annerita, riportata a casa dal figlio. Il disservizio si sarebbe registrato in un’unica classe della scuola d’infanzia.

L'intervento

L’assessore comunale Caterina Barba ha incaricato il personale sanitario responsabile del menù di rivedere il tutto, introducendo anche delle modifiche. Già a novembre, i genitori del terzo circolo didattico denunciarono la distribuzione di mele macchiate. Nel maggio di quasi quattro annia fa, invece, toccò alle pere.