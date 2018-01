Banca degli abiti, ecco cosa occorre a chi ha bisogno: l'appello

Appello, attraverso i social network, da parte della Banca degli Abiti dell'associazione Venite Libenter, attività che si svolge a Salerno, in via Gramsci 33 (nei locali della parrocchia della Medaglia Miracolosa, nei pressi di Parco Pinocchio). La raccolta avviene il mercoledì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30.

L'appello

"Apriamo il 2018 con una richiesta specifica - scrivono dall'associazione - Servono scarpe uomo invernali o sportive soprattutto misure 41/42/43, piumoni e coperte per letti singoli, giubbotti invernali uomo e pantaloni uomo Jeans o Caldo Cotone soprattutto taglie piccole (44-48). Per ora chiediamo di non portare altro per motivi di spazio", hanno concluso.