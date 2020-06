Fila in banca e assembramento a Salerno: intervengono i militari

La fila per entrare in banca diventa assembramento, monta la protesta e interviene l'Esercito. E' accaduto stamattina - scrive Anteprima24 - nei pressi di un istituto di credito di piazza Portanova, a Salerno.

I dettagli

Mentre il personale della Croce Rossa e della Protezione Civile era impegnato ad effettuare i primi controlli all'ingresso della stazione ferroviaria, i militari del IV Reggimento Carri di Persano in presidio nell’ambito del servizio strade sicure e gli agenti di Polizia sono intervenuti in piazza Portanova per il trambusto creatosi all'ingresso della banca. Molti cittadini, tra i quali persone anziane, hanno chiesto alla guardia giurata impegnata nel controllo degli ingressi di parlare con il direttore. Solo l'arrivo dei militari ha ripristinato, sebbene a fatica, il distanziamento sociale.