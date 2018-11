Vestiti sporchi e squarciati: le "donazioni" a La Banca degli Abiti, intanto si cercano volontari

"Scarpe inutilizzabili, pantaloni squarciati, calzini non più rammendabili, vestiti sporchi e puzzolenti ancora di sudore (quando ci va bene). Così è composto l'80% delle donazioni che arrivano alla banca degli abiti". La denuncia arriva dagli stessi volontari di Venite Libenter, l'associazione capitanata da Rossano Braca che gestisce il servizio di raccolta e smistamento di abiti per i meno abbienti. "Non credo che sia solidarietà ma non riesco ancora a trovare il nome adatto", ha osservato amareggiato lo stesso Braca.

La ricerca di volontari

Intanto, la stagione fredda è in arrivo e l'associazione Venite Libenter fa appello a tutte le persone di buona volontà per partecipare alle operazioni di selezione e preparazione dei pacchi di abiti, scarpe, vestiti.

La banca abiti sita in via Gramsci, presso la chiesa della Medaglia Miracolosa, aiuta i bisognosi locali, collabora con missioni in Africa, sostiene i volontari che operano in carceri e ospedali. Non chiede alcun contributo economico ma solo qualche ora alla settimana di disponibilità. "Questo lavoro straordinario durerà fino a Natale... Si può fare! Non è una raccolta di abiti ma di uomini e donne", ha osservato il presidente Rossano Braca. Chiunque fosse disponibile ad aiutarli, può contattare tramite Facebook la Banca degli Abiti di Salerno.