Vestiti abbandonati presso la Banca degli Abiti: "Non siamo un'isola ecologica"

"Ancora pacchi di vestiti abbandonati nei pressi della Banca degli abiti che dovranno essere buttati perché non accettiamo buste lasciate incustodite". Questa la denuncia della Banca degli abiti gestita da Venite Libenter e sita presso i locali della Chiesa della Medaglia Miracolosa di via Gramsci.

La precisazione

"Non siamo un'isola ecologica. Se dovete liberare la cantina o l'armadio esistono i servizi comunali di nettezza urbana", scrivono sulla pagina Fb dell'associazione. Amarezza per l'insensibilità di alcuni utenti che non sono riusciti a cogliere il messaggio solidale e il clima di rispetto verso chi ha bisogno che caratterizza l'iniziativa della raccolta benefica.