Bancarotta fraudolenta e malversazione ai danni dello Stato: sequestro pari a quasi 2 milioni

Bancarotta fraudolenta e danno patrimoniale: finiscono nei guai, due imprenditori salernitani del settore edile e turistico. Sono stati sequestrati, infatti, beni immobili, quote societarie e rapporti bancari per un ammontare complessivo di 1.758.558,72 euro. Grazie all'indagine della Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura di Nocera Inferiore, è stata accertata la commissione di reati fallimentari da parte di C.F. e C.N., industriali salernitani attivi nel settore edile e nella gestione di strutture ricettive, attraverso le società fallite Archi Glass Service Srl, la Faro Srl, la Frama Srl ela Fidesa Srl, quest'ultima riconducibile alla famiglia Forino, sul cui suolo fu edificato l'albergo amministrato dagli indagati, le cui vicende già furono oggetto di approfondimento nell'ambito delle indagini della DDA di Salerno, sulla base di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Antonio e Rosario Forte.

Le indagini

Nel corso delle indagini, culminate con il sequestro, è emerso che C.F. e C.N., il primo liquidatore e il secondo socio ed amministratore di fatto della società fallita (beneficiaria di un contributo ministeriale di 1.821.431, 82 per un progetto da realizzare con un dipartimento universitario), per procurarsi un ingiusto profitto, hanno effettuato versamenti a favore di altre società con un diverso oggetto sociale e da loro controllate. Oltre al denaro versato, sono stai distratti dall'attivo fallimentare, anche attrezzature e beni materiali per un totale di 1.758.558, 72 euro. Dagli accertamenti, dunque, è stata scoperta la mancata destinazione dei fondi ricevuti al fine prestabilito, accusando i due, oltre che di bancarotta, anche del reato di malversazione ai danni dello Stato.

Gallery