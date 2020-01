Banco Alimentare a Nocera Superiore, aperti i termini per le istanze

Un aiuto per circa 250 famiglie di Nocera Superiore. A tanto ammontano i nuclei familiari che vivono in situazioni di disagio e che verranno aiutati attraverso la consegna del pacco mensile contenente generi alimentari di prima necessità.

Le informazioni

Il bando per accedere alla graduatoria relativa al Banco Alimentare è stato pubblicato dall’Ufficio Servizi alla Persona e resterà attivo fino al 21 febbraio. I primi destinatari sono le famiglie con Reddito Isee inferiore o pari a 6 mila euro (nel caso di nuclei familiari di solo anziani con almeno 67 anni , la soglia è incrementata a 7.560 euro) e gli utenti non percettori di assistenza alimentare da parte di altri organismi che forniscono aiuti alimentari nel territorio. Tutti i requisiti necessari per accedere al Banco Alimentare sono disponibili sul sito web istituzionale oppure presso l’Ufficio competente. Le istanze saranno valutate sulla scorta di tre parametri: indice economico, composizione del nucleo familiare e condizioni di fragilità sociale.