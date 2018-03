Bancomat "regalava" soldi ai clienti, a Cava: indagini in corso

Bancomat in tilt, presso un istituto di credito a Corso Umberto I di Cava de’Tirreni: per cause su cui si indaga, l’apparecchio ieri sera erogava denaro senza inserire il codice pin. Lo riporta RTC Quarta Rete: a notare il malfunzionamento, è stata una donna che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Le indagini

Sul posto, insieme alle forze dell'ordine, gli impiegati dell’Istituto di credito che hanno provveduto a mettere fuori servizio il bancomat. Preziosi, per le indagini, saranno i filmati della videosorveglianza. Accertamenti in corso.