Ristrutturazione del Corso e ripascimento del litorale: i bandi del Comune di Salerno per 13 milioni

Riflettori puntati sulla ristrutturazione del Corso Vittorio Emanuele e sul ripascimento del litorale, a Salerno: il Comune ha pubblicato due bandi estremamente importanti, dal punto di vista economico ed operativo, per la qualità di vita, le attività del commercio e del tempo libero, l’attrazione della città. Due interventi che daranno ulteriore respiro all’economia del territorio oltre a generare benefici per diversi settori della vita collettiva.

Il primo avviso

Un primo bando prevede la ristrutturazione del Corso Vittorio Emanuele per un importo di 5.880.000 euro. La scadenza del bando è fissata al prossimo 19 settembre. Una ristrutturazione del corso centrale della città che diventerà così ancora più bello ed attraente con importanti benefici per i cittadini ed i visitatori che lo frequentano e per le attività commerciali e del tempo libero che operano lungo l’asse pedonale ma anche nelle zone limitrofe. Un nuovo ed elegante biglietto da visita per la città di Salerno.

L'altro bando

L’altro bando ha uno straordinario valore ambientale ed ecologico. Si tratta dei Lavori Costa del Comune di Salerno Ambito 3 Stralcio II Lotto per un importo di 7.197.117,23 euro con scadenza al 20 settembre. Dopo il successo del primo stralcio dei lavori, dal Marina d’Arechi a Torre Angellara, che hanno restituito alla città un importante arenile l’opera prosegue sul fronte di mare compreso tra Torre Angellara ed il Polo Nautico di Pastena. Nuove spiagge per la balneazione e lo sviluppo di attività collegate ad una risorsa mare sempre più importante per l’economia salernitana