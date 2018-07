Banderia Blu a Punta Licosa: tutti in festa, il programma

Festa grande, per il riconoscimento conferito dalla FEE al comune di Castellabate con la cerimonia simbolica dell’alzabandiera, prevista sabato 7 luglio alle ore 19 sul suggestivo molo di Punta Licosa. La nota località balneare cilentana Bandiera Blu dal 1999, come da tradizione, invita la comunità a recarsi nella suggestiva Punta Licosa prima del tramonto per celebrare il mare di Castellabate e festeggiare gli importanti riconoscimenti ottenuti grazie alla bellezza e alla pulizia della sua costa. Oltre alla Bandiera Blu, il Comune di Castellabate ha conquistato anche per il 2018 le 5 Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, ottenuta in base alla salubrità delle acque, alla pulizia delle spiagge, alla qualità dei servizi e alla valorizzazione del paesaggio.

Parla l’Assessore all’ambiente Domenico Di Luccia