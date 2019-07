Si tuffano con la bandiera rossa e rischiano di annegare: salvati due bagnanti a Camerota

Paura, a Marina di Camerota: due turisti si sono tuffati in acqua nonostante la bandiera rossa e non riuscivano più a tornare a riva, spinti dalle correnti, nei pressi della spiaggia del Troncone.

Il salvataggio

A trarli in salvo, un bagnino, gli uomini della capitaneria di porto e i vigili del fuoco. Fortunatamente, dunque, solo tanto spavento ma nessuna grave conseguenza. Si raccomanda, tuttavia, di non tuffarsi in acqua quando viene sventolata la bandiera rossa, onde evitare drammi.