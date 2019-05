Bandiere blu, trionfa il Cilento: ecco tutte le località salernitane

Questa mattina, presso la sede del Consiglio nazionale della ricerche di Roma, si è svolta la cerimonia di consegna delle Bandiere blu 2019 da parte di Fee Italia, la Fondazione per l'educazione ambientale. Il “certificato” più ambito dalle località marine d’Italia, che attesta il raggiungimento di una serie di parametri e buone pratiche ambientali per la tutela del mare e dell’ecosistema.

Le località salernitane

Sono quattordici i comuni della provincia a cui è stato assegnato il riconoscimento. Si tratta di Capaccio Paestum (Licinella, Varolato/La Laura/ Casina D’Amato, Torre di Paestum/ Foce Acqua dei Ranci), Agropoli (Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco), Castellabate (Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro), Montecorice (San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello - San Mauro Cilento - Mezzatorre ), San Mauro Cilento (Mezzatorre ), Pollica (Acciaroli, Pioppi), Casal Velino (Lungomare/Isola, Dominella/Torre), Ascea (Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea), Pisciotta (Ficaiola/Torraca/Gabella,Pietracciaio/Fosso della Marina/ Marina Acquabianca), Centola (Marinella, Palinuro-Porto/Dune e Saline) , Ispani (Ortoconte/Capitello), Vibonati (Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto), Sapri (Cammarelle, San Giorgio) e Positano (Spiaggia Arienzo, Spiaggia Fornillo, Spiaggia Grande).

Le reazioni

Soddisfatto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola: "Ancora una volta l’attenzione per il nostro mare è stata premiata con l’importante riconoscimento della Bandiera blu, vessillo che sventola sulle nostre spiagge da ormai due decenni e da alcuni anni anche per l’approdo rappresentato dalla spiaggia della marina. Tale riconoscimento ci spinge a fare ancora di più per assicurare spiagge accoglienti e mare limpido e trasparente, uniti ai servizi che sono indispensabili per il benessere degli utenti". Gli fa eco il vice sindaco Eugenio Benevento: "Dopo la Bandiera verde dei pediatri riconfermiamo la Bandiera blu per le spiagge e l’approdo della marina. Siamo soddisfatti ma consapevoli che tanto c’è ancora da fare, in primis per risolvere l’annosa vicenda della posidonia oceanica. La ricerca di soluzioni prosegue affinché si arrivi ad una risoluzione definitiva. Ne approfitto anche per ricordare che dagli ultimi campionamenti effettuati dall’Arpac, il nostro mare risulta eccellente ovunque"

Esulta anche l'assessore all'ambiente del Comune di Benvenuti al Sud Domenico Di Luccia: "Castellabate si conferma località turistica d’eccellenza, un esempio di grande attenzione per le acque di balneazione, per la depurazione e per la qualità della vita. La Bandiera Blu è sinonimo di qualità ambientale, un ottimo traguardo, per noi consolidato, che fa ben sperare in un futuro sempre più sostenibile per il nostro territorio". Per gli amanti della fotografia verrà lanciato sulla pagina Facebook istituzionale, il contest fotografico 'La mia immagine in Blu', che darà l’opportunità di pubblicare l’immagine di Castellabate che otterrà più “mi piace” e che farà da sfondo alla locandina 2019, diffusa sul territorio ed esposta in tutti gli uffici pubblici e le attività commerciali del Comune.

