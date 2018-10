"Un passo avanti”: "Con i Bambini Impresa Sociale" per contrastare la povertà educativa, il bando

E' stato presentato questa mattina, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile, a Salerno, il bando "Un passo avanti” di Con i Bambini Impresa Sociale.

Il bando

Il bando, con scadenza il 14 dicembre 2018, e promosso dalla Fondazione Carisal di Salerno, mira ad individuare e sostenere idee innovative per il contrasto della povertà educativa minorile. L'iniziativa nasce dall’attenzione di Con I Bambini Impresa Sociale e della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana per il rafforzamento delle competenze progettuali degli enti di Terzo settore, Scuole e soggetti del territorio interessati a presentare proposte progettuali in partenariato.

Gli obiettivi

“Progettare interventi a contrasto della povertà educativa dei minori”: questo il titolo del workshop tenuto a cura di Con i Bambini Impresa Sociale e rivolto ai progettisti delle Organizzazioni di Terzo Settore, della Scuola e di Enti Pubblici, per favorire il trasferimento di conoscenze e di competenze, con un approccio di lavoro laboratoriale. "Miriamo a sostenere progetti multidimensionali pensati per contrastare la limitazione dei diritti dei bambini", ha detto Simona Rotondi, responsabile per le attività istituzionali per l’associazione “Con i Bambini”. Criterio fondamentale per l'aggiudicazione del bando, dunque, l'innovazione dei progetti che dovranno prevedere il giusto coinvolgimento della “Comunità Educante”, mettendo in campo azioni in grado di offrire nuovi orizzonti culturali, relazionali e sociali ai più piccoli. "Siamo soddisfatti della presentazione del bando che ha fornito ai destinatari qualche spunto e qualche stimolo per iniziare a pensare a percorsi innovativi per il contrasto della povertà educativa", ha concluso la dottoressa Gabriella Monetta, responsabile dell'area progetti della Carisal. Per ulteriori informazioni e per visionare il bando: Conibambini.org/