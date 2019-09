Opera all’Auditorium dell'Umberto I: pubblicato il bando, finanziamento da 70mila euro

E' stato pubblicato il bando di concorso per la realizzazione di un’opera d’arte contemporanea presso l’Auditorium complesso Umberto I. L'opportunità si rivolge ad artisti ed è finalizzata a caratterizzare il sito e l’edificio dell’Umberto I con un intervento costituito da uno o più pannelli composti da formelle policrome di ceramica smaltata modellata ad altorilievo da allocare sulla quinta in muratura realizzata sulla terrazza panoramica dell’edificio Auditorium.

Il tema

Il tema delle opere deve essere legato alla Scuola Medica Salernitana. Non vi sono particolari limitazioni artistiche-espressive. L'opera d'arte dovrà essere inedita e in armonia con lo stile architettonico del complesso edilizio dell'Umberto I e con il contesto. Si intende compensato con l’ importo di 70.000 euro oltre IVA, ogni onere relativo alla ideazione, produzione, consegna e collocazione ”in situ” dell’opera artistica, nonché tutti i costi per le professionalità eventualmente necessarie e correlate per la realizzazione ed installazione dell'opera stessa.

I destinatari

Al concorso possono partecipare artisti italiani o stranieri, maggiorenni, che godano dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza. Ogni artista può partecipare singolarmente o in gruppo.

Come partecipare

Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in forma assolutamente anonima (anche tramite servizio postale o corriere) all'Archivio del Comune di Salerno, in Via Roma 84100 Salerno. Termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 12 del giorno 31 Ottobre 2019. Per ulteriori informazioni: Clicca qui