Bando di selezione spettacoli per la stagione teatrale 2020/21 - teatro Mascheranova

La Direzione Artistica del Teatro Mascheranova, in associazione con la Compagnia Live di Salerno, seleziona proposte di SPETTACOLO da inserire nel CARTELLONE TEATRALE 2020/2021 che ospiterà il Teatro Mascheranova di Pontecagnano (SA).

Il cartellone comprende una rassegna di spettacoli in abbonamento, nel periodo che va dal mese di Ottobre 2020 a Maggio 2021 con cadenza quindicinale. Le rappresentazioni si terranno nelle serate del sabato con inizio alle 21.00 e la domenica con inizio alle ore 19,30.



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La selezione è aperta a compagnie costituite in associazioni culturali, gruppi o singoli attori in grado di produrre regolare ricevuta.

L'agibilità di tutti gli artisti coinvolti nella performance è obbligatoria per la partecipazione alla manifestazione, in caso di selezione.

La selezione è aperta a spettacoli di vari generi e linguaggi non necessariamente inediti.



Di seguito il BANDO:

https://www.mascheranova.it/source/BANDO%2020.21.pdf



Per candidarsi, si prega di inviare all'indirizzo e-mail info@mascheranova.it e/o compagnialive@gmail.com il seguente materiale:



‐ DESCRIZIONE del/i progetto/i (titolo, autore, regia, interpreti, trama e sinossi).

‐ VIDEO INTEGRALE dello/gli spettacolo/i (tramite invio del/i link su You Tube, Wetransfer o Vimeo).

‐ FOTO DI SCENA.

‐ SCHEDA TECNICA.

‐ CONTATTI del referente.



Per ulteriori informazioni:

Teatro Mascheranova - Compagnia Live

info@mascheranova.it

compagnialive@gmail.com

tel. 328 7973240 - 340 8354657

www.mascheranova.it