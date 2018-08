Ruggi, De Luca: "A settembre il bando per la progettazione del nuovo ospedale"

Un ulteriore forte impulso nell’attuazione delle previsioni dell’Atto Aziendale: lo rende noto oggi la Direzione Strategica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, facendo seguito a quanto già comunicato nella giornata di ieri, circa l’acquisizione delle 255 autorizzazioni di personale di varie categorie.

Le novità

In particolare, sono stati adottati l'avviso interno per le procedure di stabilizzazione del personale precario, l'avviso interno per il conferimento degli incarichi di struttura semplice e semplice dipartimentale e di alta specializzazione per la dirigenza sanitaria, gli avvisi di mobilità per la copertura di posti di dirigente medico di oculistica, otorino, chirurgia toracica, fisiatria, neuropsichiatria infantile, malattie infettive, urologia, pneumologia e medicina nucleare. E, ancora, l'attivazione delle procedure concorsuali per le rimanenti discipline mediche e chirurgiche autorizzate e l'attivazione della procedura per il conferimento di venti incarichi di sostituzione temporanea di direttore di struttura complessa, nonchè l'avvio delle procedure selettive per le progressioni orizzontali del personale di comparto. Tali obiettivi rientrano nell’ambito delle azioni strategiche finalizzate a garantire ai cittadini livelli assistenziali di maggiore qualità, attraverso un potenziamento e miglioramento sia del governo clinico che del clima aziendale.

Parla il Presidente della Regione e Commissario per la Sanità, Vincenzo De Luca