Collegamento Rione Petrosino-via Magnone: c'è il bando

E' stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudica dei lavori di realizzazione del collegamento viario Rione Petrosino – Via F.lli Magnone. Lo scrive la pagina facebook ARCAN Salerno, cantieri & architettura. L’intervento è finalizzato alla realizzazione di una strada di collegamento tra il Rione Petrosino e via Fratelli Magnone, un percorso alternativo per gli automobilisti che utilizzano l'uscita "Fratte" e vogliono evitare il passaggio al livello per immettersi su via Irno.

L’importo a base d'asta è di poco superiore a 1,5 milioni di euro. La data di scadenza è il 18 settembre, entro le ore 12.