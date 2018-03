Bando servizio 118: Savarese (Vopi) invia una denuncia alla Procura

In una lunga lettera inviata alla Procura della Repubblica e all’Asl di Salerno, il rappresentante del Vopi di Pontecagnano Vincenzo Savarese chiede la revoca del bando di affidamento del servizio di emergenza territoriale 118.

Il caso

Nei mesi scorsi Savarese ha presentato anche esposti all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Nel mirino è finita la gara espletata per l’affidamento del servizio 118, da cui è stata esclusa la Vopi. Nonostante l’istanza fosse stata protocollata “la Vopi - si legge nella denuncia - non ricette comunicazione alcuna tant’è che era costretta a rinnovare la presentazione della suindicata istanza in data 16 ottobre 2017”. Quello stesso giorno inviò “non direttamente alla Vopi, bensì ad una società che aveva operato su mandato della Vopi per la preparazione della gara d’appalto, la comunicazione ove veniva rappresentato che al fine di ritirare la documentazione richiesta era necessario eseguire in favore dell’Asl Salerno un versamenti di 9,40 euro a mezzo bonifico”.

Insomma, la Vopi non venne informata della possibilità di ritirare la documentazione richiesta solamente data successiva allo “spirare del termine per la proposizione del ricorso amministrativo…. Tale condotta - si legge ancora nella denuncia- censurabile e del tutto singolare ha privato l’associazione del diritto di proporre ricorso avverso l’esclusione dalla gara indetta dalla competente Asl Salerno”.