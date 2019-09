Finanziati due nuovi progetti di Servizio Civile: pubblicato il bando ad Agropoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Pubblicato il bando di partecipazione alla selezione di 40 volontari da impiegare in due nuovi progetti di Servizio Civile. I progetti, presentati dal Comune di Agropoli, ritenuti idonei e finanziati da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, sono i seguenti: “A spasso con le emozioni”, che riguarda l’assistenza a minori e a giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale (20 volontari); “Sono con te” per l’assistenza ad adulti, anziani in condizioni di disagio e disabili (20 volontari). I giovani interessati a presentare domanda, possono consultare i requisiti e le modalità di partecipazione su: www.serviziocivile.gov.it; www.amesci.org; www.comune.agropoli.sa.it. La data di scadenza per presentare le adesioni è fissata al prossimo 10 ottobre 2019, alle ore 14.00.

Quest’anno la candidatura dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL, occorre essere riconosciuto dal sistema attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale”. Sul sito dell’AGID - Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) sono disponibili tutte le informazioni necessarie per richiedere lo SPID.

L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Agropoli è disponibile per eventuali chiarimenti, in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30). Attualmente, presso il Comune di Agropoli, sono operativi quattro progetti: “Insieme per crescere” (assistenza minori); “Senza età” (assistenza anziani e disabili); “Agropoli in turismo” (promozione turistica e culturale del territorio); “Dalla parte del cittadino” (informazioni sui diritti dei cittadini).

«Tra qualche mese – afferma il sindaco Adamo Coppola – prenderanno il via altri due progetti di Servizio Civile, che prevedono l’impiego di 40 volontari. Da tempo, il nostro Comune ospita progetti che vedono impiegati giovani fino ai 28 anni di età. Per loro è un’esperienza formativa di notevole peso e un modo per mettersi in gioco, affacciandosi al mondo del lavoro».