Bar Canasta, il Consiglio di Stato contro il Comune: ok ai tavolini

Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar di Salerno che prevedeva il divieto per i titolari del Bar Canasta di utilizzare, con tavolini ed altri arredi mobili, gli spazi esterni alla struttura, esistenti sotto i portici del Condominio Palazzo Luongo.

La sentenza

La decisione, giunta nella tarda mattinata di ieri, è destinata a far discutere in città. Si tratta, in ogni caso, di un provvedimento di natura cautelare che dovrà essere discusso il prossimo 5 luglio. Nel frattempo, però, tornano tavolini e sedie per i clienti salernitani e i turisti che frequentano il noto bar cittadino.